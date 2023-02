Scholieren getuigen over groot lerarentekort in Brussel: "Ik word elke dag luier en luier van het niets doen"

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs Sven Gatz (Open VLD) beseft de ernst van de situatie. Hij nam al verschillende initiatieven om leraren voor de Brusselse scholen aan te trekken. Zo is onlangs een derde infobeurs georganiseerd voor zij-instromers die vanuit de privésector naar het Brusselse onderwijs willen overstappen.

Kandidaten die nog geen pedagogisch diploma hebben, krijgen sinds een paar maanden het inschrijvingsgeld voor de lerarenopleiding terugbetaald. En de lerarenbonus van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om leraren in opleiding drie uur per week vrij te stellen van les, en toch fulltime te betalen werd in Brussel verdubbeld.

Al die inspanningen moeten het tij keren. Voor het eerst is het lerarentekort in Brussel voorlopig niet meer toegenomen, maar of het een keerpunt is zal later moeten blijken.