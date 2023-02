Burgemeester Close geeft vakbonden Brussels Expo garanties voor uitbetaling lonen

Een twintigtal werknemers waren maandag aanwezig op de gemeenteraad. “Het is belangrijk dat de werknemers snel duidelijkheid krijgen over hun toekomst”, vindt Jurgen Geeroms van de christelijke vakbond ACV. “We willen dat de stad zich garant stelt dat de lonen voor de komende twee jaar uitbetaald worden.” Op vraag van de vakbonden herhaalde de Brusselse burgervader tijdens de gemeenteraad dat, indien nodig, de stad Brussel een beroep doet op artikel 19 van de statuten van Brussels Expo. Het artikel stelt dat wanneer de activiteiten wegvallen, de stad garant staat voor de uitbetaling van de lonen en de ontslagvergoedingen van het personeel. Al is dat momenteel niet aan de orde.

"Een eerste stap in de goede richting", vindt Geeroms, "maar er is meer nodig. Er moeten ook investeringen komen in Brussels Expo." Intussen is de bemiddeling met de ontslagnemende directie nog volop aan de gang. Daar wilde de burgemeester geen verdere commentaar over geven.