CHECK - Nepbeelden gemaakt met artificiële intelligentie veroveren het internet: zo kan je zien wat echt is en wat niet

"Het wordt een enorme uitdaging om mensen waakzaam te maken voor wat echt is en wat niet", zegt moraalfilosofe en computerethicus Katleen Gabriels (Universiteit Maastricht). "Er schuilt namelijk ook het risico dat mensen niets meer gaan geloven en de vele vreselijke beelden die wél echt zijn in twijfel trekken. Dan komen we in bijna hetzelfde straatje terecht als tijdens de coronacrisis."

Gabriels stipt aan dat ze zelf nog niet al te veel AI-foto's zag opduiken. "Enerzijds omdat ik veel bezig was met het schrijfwerk van studenten", nuanceert ze. "Maar anderzijds ook omdat we de verspreiding ervan niet mogen overschatten. Misschien vestigen we er meer aandacht op dan nodig is."

Volgens Gabriels willen verspreiders wellicht gewoon meer volgers krijgen of proberen ze via emotionele beelden aandacht te krijgen voor de hulporganisaties. De echte problemen en uitdagingen voor AI ziet ze vooral bij internetcriminelen die aan de slag gaan met deepfakes, synthetische stemmen of ChatGPT gebruiken om mails van banken te laten schrijven.