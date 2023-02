Circulatieplan in Wetteren komt er wellicht nog niet in april

Recent hebben het college en de gemeente beslist om de ingang voor de fietsers te verplaatsen naar het gedeelte van de Scheldedreef dat parallel loopt met de Scheldedijk. Die maatregel zal ervoor zorgen dat het circulatieplan wellicht pas later van kracht zal gaan. "Het is onzeker dat we april halen", stelt schepen van Mobiliteit Robbe De Wilde (Groen&Co).