Componist Dirk Brossé genomineerd voor internationale filmmuziekprijs

Dirk Brossé werkt al veertig jaar als componist en dirigent. Hij is bekend over heel de wereld en sleepte vorige week een nominatie binnen voor een IFMCA Award. Met de filmmuziek voor Onze Natuur is hij genomineerd in de categorie 'Best Original Score for a Documentary'.

De International Film Music Critics Association Awards worden uitgereikt door een team van journalisten die gespecialiseerd zijn in het schrijven over film- en televisiemuziek.

Onze Natuur, De Film is een documentaire over de natuur in België. Die vertelt verhalen over bekende en onbekende dieren en planten in onze achtertuin. Het verhaal wordt verteld door Matteo Simoni en wordt begeleid met muziek van Dirk Brossé. De muziek werd gespeeld door het Vlaamse kamerorkest Prima La Musica.

Op donderdag 23 februari worden de winnaars bekend gemaakt op het YouTube-kanaal van de IFMCA.