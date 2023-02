Cybercriminelen maken 1,8 miljoen euro buit in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

Cybercriminelen maakten vorig jaar in het totaal 1.800.000 euro buit in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Er werden 449 feiten aangegeven bij de politie, dat is een stijging met 10 procent tegenover 2021. Het ging vooral over phishing via mail en WhatsApp, maar ook over oplichting via het internet en hacking. De politie vreest dat het nog maar een topje van de ijsberg is.