Nee, Eminem duikt niet op in nieuw nummer van David Guetta: Franse DJ gebruikt AI om stem na te bootsen

Ook daarvoor werd AI gebruikt in muziek. Producers zoals de Amerikaanse Holly Herndon experimenten al jaren met de technologie om tot complexe nieuwe klanken te komen. In 1997 was er zelfs al een computerprogramma, genaamd Experiments in Musical Intelligence, dat composities in de stijl van Bach kon schrijven.

De laatste jaren is het veel makkelijker geworden om met de technologie aan de slag te gaan. Met website ElevenLabs kun je bijvoorbeeld op enkele minuten tijd een stem nabootsen, die je eender wat kunt laten zeggen of zingen. Andere softwaretoepassingen zoals Aiva maken zelfs volledige composities voor film en muziek op basis van een genre en emotie naar keuze.