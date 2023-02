Mogelijk drinkwaterproblemen in Dilbeek door te herstellen waterlek

"Maandag zijn de werken gestart om een lek in een toevoerleiding in Asse te herstellen", zegt Brigitte Van Damme van De Watergroep. "Die toevoerleiding zorgt voor het drinkwater in Dilbeek. Het gevolg daarvan is dat wij een aantal herschakelingen hebben moeten uitvoeren om iedereen weer van water te kunnen voorzien. Dat betekent wel dat de inwoners die in hoger gelegen gebieden wonen een verminderde druk op het waternet kunnen ervaren. We kunnen helaas ook niet uitsluiten dat er mensen zonder water zullen vallen, maar als mensen klachten ervaren, dan vragen we wel dat ze dat zo snel mogelijk doorgeven", legt Van Damme uit.

Dat kan via de website van De Watergroep. De werken aan het lek zullen duren tot en met vrijdag. Daarna zou het waternet weer normaal moeten functioneren.