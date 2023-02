Ruitenwasser Stephaan Du Lion uit Deurne is schuldig aan moorden op vier vrouwen in jaren 90

Het assisenproces tegen Stephaan Du Lion ging een tiental dagen geleden van start in Antwerpen. De ruitenwasser uit Deurne stond terecht voor de moord op vier vrouwen in de jaren 90. De beschuldigde kon 26 jaar buiten het vizier van het gerecht blijven. De vier zaken werden "cold cases", onopgeloste zaken.

In 2017 kwam er dan toch plots een doorbraak. Twee jaar ervoor had Du Lion een DNA-staal moeten afstaan nadat hij veroordeeld werd voor poging tot diefstal. Dat staal kwam in de DNA-databank van veroordeelden terecht en gaf een match met een DNA-staal uit het onderzoek naar de moord op Ariane Mazijn, die in 1992 was vermoord. Uiteindelijk bekende Du Lion de moord op vier vrouwen.

Er bestond dus weinig twijfel over zijn schuld. Zijn advocaat had ook aan de volksjury gezegd, net voor ze in beraad gingen, dat ze gerust "ja" mochten antwoorden op de schuldvragen. Dat is dus ook gebeurd, na 3,5 uur beraadslagen. Du Lion riskeert levenslang. Of hij die straf ook zal krijgen, weten we morgen. Dan zal er ook gepleit worden over de strafmaat. Wellicht zal zijn advocaat verzachtende omstandigheden inroepen.

Het assisenproces was belangrijk voor de nabestaanden. Zij wilden antwoorden over waarom en hoe de slachtoffers aan hun einde zijn gekomen. Tijdens het onderzoek en ook op het proces zelf gaf Stephaan Du Lion vaak te kennen dat hij zich maar weinig herinnerde. "Tot er in de loop van het proces zittingen zijn geweest waarop de nabestaanden hem confronteerden en hem rechtstreeks aanspraken. Toen kwamen er wel wat details. Voor de jury zal het dan wel duidelijk geweest zijn dat dat geheugenverlies eigenlijk geveinsd was. Dus de jury had niet zo veel moeite om te antwoorden op de schuldvragen", zegt gerechtsjournaliste Caroline Van den Berghe.