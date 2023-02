Meer dan 1.000 mensen brengen eerbetoon aan overleden doelman van Winkel Sport B

In Sint-Eloois-Winkel is maandagavond een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Arne Espeel. De jonge doelman van voetbalploeg Winkel Sport B zakte zaterdagavond in elkaar, nadat hij een strafschop had gestopt. Meer dan 1.000 mensen stapten muisstil door de straten van de gemeente en eindigden op het voetbalveld, onder zijn doel.