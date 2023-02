Mechelen krijgt eerste Vlaamse talentcenter van Voka om jongeren aan meest geschikte studierichting te helpen

Jaarlijks veranderen 18.000 leerlingen in Vlaanderen van studierichting. Voka wil dat cijfer naar beneden krijgen met talentcentra. Daar worden jongeren tussen 12 en 14 jaar getest om te zien welke studierichting het beste aansluit bij de interesses en talenten van de jongere. "Dat is een win-winsituatie voor de jongeren zelf en voor de arbeidsmarkt", zegt Julie Beyens, onderwijsexperte van Voka. "Het is spijtig dat jongeren nu vaak bij een technische studierichting terechtkomen door het watervalsysteem. Ze worden niet goed genoeg bevonden voor een ASO-richting en worden dan naar het TSO of BSO gestuurd." Daardoor kan het zijn dat jongeren schoolmoe worden of niet meer gemotiveerd zijn wanneer ze in zo'n richting terecht komen.

"Wanneer zo'n technische studierichting een onderbouwde positieve keuze is, krijg je gelukkigere jongeren en op termijn betere werknemers. Veel bedrijven vinden vandaag moeilijk werknemers met het juiste profiel en met de juiste competenties. Die zoektocht moet makkelijker worden door het talentcenter."