Nieuw soort diepzeemijnbouw voor kostbare metalen kan grote impact hebben op walvissen, zeggen onderzoekers

Verschillende landen en bedrijven - waaronder het Belgische DEME - staan dan ook te popelen om aan de ontginning te beginnen. Omdat het over internationale wateren gaat, is het de International Seabed Authority (ISA) of Internationale Zeebodemautoriteit, verbonden aan de Verenigde Naties, die moet beslissen over exploitatievergunningen.

Tot nu toe zouden er al 17 exploitatievergunningen zijn toegekend, maar er een moet nog een timing worden vastgelegd voor de start. Momenteel experimenteren sommige bedrijven en landen al op kleine schaal, want werken op grote diepte is niet evident. De Clarion-Clipperton Zone (CCZ) is gemiddeld 5.500 meter diep en beslaat ongeveer 11,6 miljoen vierkante kilometer, ongeveer 400 keer de oppervlakte van België.