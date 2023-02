Enige geldautomaat Batopin in Genkse centrum ligt in Shopping 1: geen cash meer te krijgen na 20 uur

Het stadsbestuur van Genk is niet te spreken over de enige geldautomaat in het centrum van de stad. “De automaat is maar 12 uur bereikbaar terwijl dat wettelijk meer moet zijn”, laat burgemeester Wim Dries (CD&V) weten. “Heel wat particulieren en handelaars die ’s avonds nog geld willen opnemen of storten, die kunnen daar niet meer terecht. We zijn met de uitbater van Batopin in overleg om ook op een andere plaats in het centrum en in de wijken een automaat te voorzien, maar die gesprekken verlopen heel moeizaam.”