Fietsbrigade politie Brussel schreef in 2022 meer dan 80.000 boetes uit

Sinds 2019 is er in Brussel en Elsene een daling van het aantal inbreuken op fietspaden (3.126 in 2022). "Dit is te danken aan een verbeterde infrastructuur, maar ook door de handhaving", klinkt het bij de politie. Ook het aantal inbreuken op stroken voorbehouden voor het openbaar vervoer, taxi's en fietsers is in dalende lijn.