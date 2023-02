Fietsersbond vraagt afsluiting tussen jaagpad en Zenne in Zemst: "Betonnen wand is levensgevaarlijk"

Chris De Laet van de Fietsersbond Zemst bevestigt de gevaarlijke toestand. "De kale betonnen wand is ruim 6 meter lang en er is niets wat je tegenhoudt als je naar beneden glijdt. Het water in het afwateringskanaal stroomt redelijk snel en kan soms hoog staan. Op sommige plaatsen staat er wel wat groen tussen het jaagpad en de wand, maar echte bescherming is dat niet. En het pad maakt deel uit van een fietssnelweg, er wordt dus behoorlijk snel gereden en dan kan een val slecht aflopen."

De Laet vindt dat de gevaren altijd zijn weggelachen. "Er is ons altijd gezegd dat een afsluiting niet nodig was. Er is nog geen ongeval gebeurd en in het water vallen is zo erg toch niet? Bovendien zou een afsluiting het onderhoud van de dijk bemoeilijken. Dat moet in het licht van het recente ongeval toch opnieuw bekeken worden", aldus De Laet.