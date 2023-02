Geen confetti maar snoep op de carnavalsstoet in Knokke-Heist

Net als in tientallen steden en gemeenten waar carnaval wordt gevierd, is het in Knokke-Heist ook al enkele jaren verboden om confetti rond te gooien. Tijdens de laatste carnavalsstoet in 2020 werd dit wel nog toegelaten, maar de stoet zondag wordt de eerste waar confetti geband wordt.



In de plaats daarvan mogen de groeperingen nu samen zo’n twee ton snoep uitdelen. Dat is goed voor 50 kilogram per groepering. Een oplossing die bij iedereen in de smaak zal vallen, denkt regerend Prinses Mirjam I, die ook lid is van de groepering Wieder. “Door het confettiverbod houden we meer budget over voor bijvoorbeeld LED-verlichting in onze praalwagen of de kostuums. En ook de kinderen krijgen heel wat lekkers”, aldus Prinses Mirjam I.