Gemeente Anderlecht wil niet weten van autovrije Pierre Marchantbrug

"Het resultaat van de stemming is dat de gemeente een advies zal geven voor een autobrug, en tegen een ontmoetingsbrug," zegt schepen van Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch (Groen) teleurgesteld. "Het is triest dat deze kans aan ons voorbij gaat. We hadden als gemeente kunnen duidelijk maken dat we net projecten met kwalitatieve openbare ruimte willen creëren."



"Het is altijd gemakkelijk om tegen een project te zijn, maar de mobilisatie die we de laatste tijd gezien hebben, is echt indrukwekkend," aldus de schepen. Zo toonden buurtbewoners hun steun met onder meer een petitie. "Als schepen van Anderlecht was dit een kleine droom, want onze gemeente verdient zo een uniek project. Wie kan zeggen dat ze een ontmoetingsbrug heeft?"



Donderdag zal de gemeenteraad nog debatteren over het negatieve advies en de plannen van het Gewest. Overigens is het advies van de gemeente niet bindend.