Genk stuurt dossier over extreem verharde tuin naar parket: "Als sensibilisering niet helpt, dan moeten we optreden"

Volgens de burgemeester moet er voor verhardingen groter dan 80 m² een vergunning worden aangevraagd. “We sensibiliseren maar als we merken dat er toch te veel verharding is, dan treden we op”, voegt Wim Dries eraan toe. “We sturen eerst een aanmaning en dringen er bij de betrokkenen op aan een regularisatie aan te vragen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook een deel van de verharding moeten opbreken. Als dat niet gebeurt, dan maken we een pv op dat we naar het Limburgse parket sturen die de zaak strafrechtelijk zal behandelen.”