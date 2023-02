Gent vat bijna 500 sluikstorters, vooral door controles in achtergelaten afval  

In Gent zijn afgelopen jaar 480 sluikstorters betrapt. Ze riskeren een GAS-boete van 120 euro en kunnen ook opdraaien voor de opruimkosten (tot 210 euro). De stad, politie en afvalophaler IVAGO proberen de daders op verschillende manieren te vatten. Vooral de zoekacties in het achtergelaten afval werpen vruchten af. Dat blijkt uit een vraag van raadslid Stijn De Roo (CD&V) aan burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). In Gent blijft sluikstort een probleem, er zijn tot 1.000 meldingen per week.