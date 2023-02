Het is officieel: KMSK Deinze blijft in de Dakota Arena in Deinze

De discussie over het stadion van Deinze woedde al een hele tijd en dat heeft alles te maken met het juridische geschil waarin de club verzeild is geraakt. Om te voldoen aan de licentievoorwaarden voor de reeks 1A heeft KMSK Deinze een tijdelijke tribune voor ruim 4.000 supporters gebouwd aan de Stadionlaan. Maar plaatselijk ondernemer Patrick Piens diende een klacht in tegen de tribune en kreeg gelijk van de rechter. De club mag de tribune niet gebruiken op straffe van 10.000 euro per dag, te betalen vanaf de eerste dag dat de tribune in gebruik genomen wordt, met een maximum van 500.000 euro per jaar.