Liefdesmissie tussen Siberische kraanvogel uit Zutendaal en eenzaam mannetje in Iran geslaagd: "Ze eten samen, vliegen samen en slapen samen"

De kraanvogels zitten nu nog rustig in een gebied aan de Kaspische zee in Teheran. Maar de vraag is nu of Roya in de lente samen met het mannetje naar Siberië zal vliegen om zich daar voort te planten. "Het broedseizoen vindt plaats in Siberië, dus ze moeten nog een tocht afleggen van meer dan 5.000 kilometer. En het is niet zeker of Roya die tocht zal aankunnen of aandurven. En dan moeten ze nog een nest bouwen, eieren leggen en hopelijk komen daar dan jongen van. Dus we hebben nog wat hindernissen te nemen. Maar de vooruitzichten zijn alleszins heel gunstig."