Glas-in-loodbedrijfje uit Borgerhout is Antwerpse Starter van het Jaar van Unizo

Unizo gaat elk jaar op zoek naar inspirerende boegbeelden voor startende ondernemers. In de provincie Antwerpen zijn ze terecht gekomen bij het familiebedrijf Hosanna uit Borgerhout. Johanna maakt de ramen en haar partner Wannes ontwerpt ze.



"We waren heel verrast toen we wonnen", zegt Johanna. "We zijn uiteraard heel blij dat ons ambacht de erkenning krijgt die het verdient." Bij glas-in-loodramen denk je misschien meteen aan kerken, maar dat is niet meteen het glas waar Johanna zich mee bezig houdt. "Wij werken vooral voor huiseigenaars. In art-decowoningen kom je vaak glas-in-loodramen tegen. Die restaureer ik dan. Wanneer er nieuwe ontwerpen nodig zijn, dan maakt Wannes die. We geven het oude ambacht dan een hedendaagse twist." (lees verder onder foto)