Aarschot opent Huis van het Kind voor infosessies en hulp voor kwetsbare gezinnen

Ook Aarschot heeft nu een Huis van het Kind. Dat is gevestigd in de Theo De Beckerstraat. Daar kunnen ouders of aanstaande ouders, gezinnen, kinderen en jongeren terecht voor alle mogelijke informatie rond opgroeien en opvoeden. "Het Huis van het Kind moet een warme plek zijn voor alle gezinnen", vindt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). "Tegelijkertijd moet het bijzondere ondersteuning bieden voor meer kwetsbare gezinnen. Het moet ook een toegankelijke plek zijn waar iedereen zomaar kan binnenstappen", zegt de burgemeester nog.

"In het Huis van het Kind kan je informatie verkrijgen over kinderopvang, het groeipakket, studietoelages en dergelijke", vertelt schepen van Gezin Nicole Van Emelen (Vooruit). "Daarnaast vind je er ook een Babytheek waar ouders babyspullen kunnen ontlenen. Er is ook een ruimte waar de mama borstvoeding kan geven en tot slot kan je voor consultaties bij Kind en Gezin en Wiegwijs voortaan ook terecht in het Huis van het Kind", aldus nog Van Emelen.