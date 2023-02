In het centrum van Beveren komt er een hondenlosloopweide

In Beveren was er al lang vraag naar een losloopweide in het centrum, want in het centrum wonen mensen die geen tuin hebben om hun hond uit te laten. Het enige groen waar de baasjes terecht konden was aan het Kasteel Cortewalle, maar daar moest de hond aan de leiband en konden ze dus niet los lopen. "Aan de parking van de NMBS was er nog een stuk grond en dat bleek een ideale plek om een hondenlosloopweide te maken", reageert schepen Filip Kegels. "We hebben een mondeling akkoord met de NMBS, het contract moet nog verder verfijnd worden, zoals de duidelijkheid of het terrein kan gehuurd worden of in erfpacht wordt gegeven. Maar we gaan ervan uit dat de hondenbaasjes hun terrein krijgen in het centrum van de gemeente"