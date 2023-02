Vlaamse inburgeringsexamen wordt strenger voor deel rond "fundamentele waarden": "Daar mag de lat echt wel wat hoger"

"Mensen moeten daar een goed inzicht in hebben, want ze komen vaak van een heel andere culturele achtergrond en men moet weten in wat voor samenleving men terechtkomt", zegt Vlaams minister van Inburgering Bart Somers in "De ochtend". "Die grondwaarden zijn fundamenteel om de cohesie in onze samenleving te garanderen en mensen een echt perspectief te bieden op een toekomst in Vlaanderen. De lat mag daar echt wel wat hoger liggen."