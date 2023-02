Indiase belastingdienst doorzoekt BBC-kantoren in New Delhi na kritische documentaire over premier Modi

In India is de belastingdienst binnengevallen in de kantoren van de Britse omroep BBC in New Delhi. Dat gebeurde nadat de BBC een kritische documentaire over de Indiase premier Narendra Modi had uitgezonden. De Indiase regering heeft enkele weken geleden verboden om de documentaire uit te zenden. "Anti-India rotzooi" of inperking van de persvrijheid?