Is spontane seks beter? Nieuw onderzoek trekt populaire stelling in twijfel

Voor hun studie voerden Kovacevic, haar promotor Amy Muise, professor psychologie aan York University, en hun medewerkers twee onderzoeken uit.

In het eerste onderzoek werden meer dan driehonderd mensen in een romantische relatie ondervraagd via een online vragenlijst. In het tweede beantwoorden meer dan honderd koppels gedurende drie weken dagelijks vragen over hun romantische en seksleven. In de beide gevallen wilden de onderzoekers kijken naar wat mensen dachten over geplande versus spontane seks, maar ook of die overtuigingen vertaald werden naar bevrediging over daadwerkelijke seksuele contacten.

In het eerste deel van de studie stelden ze vast dat het onderschrijven van het idee dat spontane seks beter was, correleerde met de gerapporteerde bevrediging.

In het tweede onderzoek echter, als er gekeken werd naar het laatste seksueel contact van de deelnemers, stelden ze vast dat er geen verschil was tussen geplande en spontane seks in hoe bevredigend een seksuele ontmoeting gevonden werd - ongeacht wat mensen er over dachten.

"In het algemeen stelden we inderdaad vast dat mensen het ideaal van spontane seks wel onderschrijven", zei professor Muise. "Maar ondanks die overtuiging, vonden we in onze twee onderzoeken niet veel bevestiging voor de stelling dat mensen spontane seks daadwerkelijk meer bevredigend vinden dan geplande seks."