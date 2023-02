Kapper Mohamed en zijn collega’s knippen haar voor Syrië

Kapsalon Ciseaux in Oostduinkerke zet een solidariteitsactie op poten voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië. Mohamed Awilh is van Syrië afkomstig en heeft zijn collega’s kunnen overtuigen om de opbrengst van hun kappersbeurten aan de Syrische mensen in nood te schenken.