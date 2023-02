20 jaar geleden bestelde een kapper uit Rotterdam het eerste "kapsalon", de rest is snackgeschiedenis

Het bleef lang een zeer lokaal fenomeen dat hij enkel op vraag bereidde. "Klanten zagen me het klaarmaken, vroegen me wat het was en wilden dat ik ook voor hen hetzelfde zou maken", zegt hij over de langzaam groeiende populariteit. Het zou enkele jaren duren voor het kapsalon ook echt een volwaardige vaste plaats op de menukaart zou krijgen van de snackbar van Bengü.

"Daarna begon het ook in Amsterdam en andere steden te worden nagemaakt", zegt hij. Intussen is het een heus culinair exportproduct geworden. Van Rotterdam tot Indonesië kun je intussen een kapsalon eten. Een patent heeft de snackuitbater er niet voor kunnen aanvragen. "Te laat", zegt hij daarover. Rijk is hij er dus niet mee geworden. "Jammer, maar maakt niet uit. Ik werk wel gewoon door."