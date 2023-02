Verborgen geschiedenis van vervolging tijdens WO II: Kazerne Dossin laat licht schijnen op lot van homo's en lesbiennes in nazi-Europa

"Zeker in België is het nog een verborgen geschiedenis", legt directeur Tomas Baum uit in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Ik had de expo in het Mémorial de la Shoah in Parijs gezien en ik was erg onder de indruk. De Holocaust is voor veel mensen nog altijd een eenvoudig verhaal: je hebt Hitler, de vervolging van Joodse mensen en gaskamers. Als mensen dat al weten, dan weten ze al iets, maar die geschiedenis is veel geschakeerder, meerlagig."

In die expo in Parijs werd het beleid en de houding van de nazi's tegenover homoseksuelen uitgelegd in het kader van hun rassentheorieën. "Die geschiedenis eruit lichten is dan heel waardevol, zeker als het gaat om een slachtoffergroep die daar lang in miskend geweest is", benadrukt Baum.