"Keppe": favoriet koosnaampje in West-Vlaanderen, "slavin" of "dienstmeisje" in Oudengels en Oudnoors

""Keppe" wordt inderdaad gebruikt voor de aanspreking van een geliefde of van een kind", zegt De Tier. “Het woord is wellicht door de eeuwen heen in de goede zin geëvolueerd, het had nu evengoed "gevangene" kunnen betekenen."

"Je weet nooit goed hoe een woord zal evolueren. Denk bijvoorbeeld aan "kwene". Dat is in het dialect een zeer negatief woord, terwijl in het woord "queen" in het Engels geëvolueerd is naar "de hoogste vrouw".”