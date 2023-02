Kraantjeswater in Brussel wordt 14,5 procent duurder

Ondanks de prijsstijging blijft water het goedkoopst in Brussel. Een huishouden met een verbruik van zeventig kubieke meter zal daar dit jaar in Vlaanderen 428 euro voor betalen (tegenover 394 euro in 2022), in Wallonië zou dat 398 euro kosten (tegenover 384 euro in 2022). Wel stijgen de watertarieven het sterkst in Brussel, maar de Brusselse watertarieven werden dan weer niet geïndexeerd tussen 2014 en 2019.



Volgens Brugel heeft Vivaqua de hogere inkomsten nodig, maar de tariefverhoging zou nog niet het einde van de financiële onzekerheid betekenen. Dit jaar nog zou de Europese Investeringsbank het Brussels Gewest kunnen vragen om de leningen van Vivaqua vervroegd terug te betalen. "Brugel benadrukt dus dat er dringend moet worden nagedacht over de financiering en de kostenstructuur van Vivaqua en, algemener, over de organisatie van de Brusselse watersector."