Lierde geeft negatief advies voor nieuwe bedrijvenzone op grens met Geraardsbergen

Daarom heeft Lierde een negatief advies gegeven en heeft de gemeente gevraagd om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. "Wij zijn voorstander van het behoud van dit gebied voor de landbouw”, vult Soetens aan. “Mocht ons beroepschrift niets uithalen en de zone blijft toch als bedrijvenzone behouden, dan moeten vervuilende bedrijfsactiviteiten, zoals afval- of asbestverwerkende bedrijven, sowieso uitgesloten worden.”

Het negatief advies is aan de bevoegde instanties doorgegeven. Het gemeentebestuur van Lierde wacht nu op een verdere reactie. "We zullen niet nalaten ons standpunt te verdedigen in verdere procedures, als dat nodig is", besluit burgemeester Jurgen Soetens.