Limburgse Cleanhouse-acties blijven resultaten opleveren, nieuwe cannabisplantage ontdekt in Zonhoven

De lokale politie viel dinsdagochtend onder leiding van de federale gerechtelijke politie binnen op zes plaatsen. De grootste vangst was er bij de huiszoeking in Zonhoven. Daar trof de politie een industriële plantage aan met meer dan 2.000 planten. Ze stonden verspreid over drie ruimtes. Het water en de elektriciteit werden illegaal afgetakt. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.

De politie verrichtte ook nog huiszoekingen in Bilzen, Bree, Kortessem en op twee adressen in As. Het was al de dertigste keer dat er in Limburg zo'n grootschalige Cleanhouse-actie werd gehouden.