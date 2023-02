Iedereen welkom om te lunchen in woonzorgcentrum Armonea Kapelleveld in Ternat

In het WZC Armonea Kapelleveld in Ternat kan iedereen vanaf nu 's middags gaan lunchen. “Via deze nieuwe formule willen we graag ons huis openstellen. Na enkele moeilijk jaren in corona is het fijn om terug toegankelijk te zijn voor het brede publiek”, vertelt de adjunct-directrice.

Iedereen is welkom, maar reserveren is wel nodig: “Voor 12 euro heb je een soep, een hoofdgerecht en een dessert. Op voorhand reserveren moet wel want er zijn maar beperkte plaatsen”, aldus Linde. Reserveren kan via e-mail.