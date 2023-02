Maldegem vindt opvang voor kinderen van kinderopvang "De Zoete Inval"

De gemeente Maldegem sprong in de bres en ging mee op zoek naar een oplossing voor de getroffen ouders. "En voor de meesten is dat ook gelukt", zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). "Onze diensten hebben de ouders in kwestie gecontacteerd en er is geval per geval gekeken wat we konden doen. We hebben bijna iedereen kunnen helpen, op drie mensen na. Die hadden nog geen kindje in De Zoete Inval, maar stonden wel op een wachtlijst. We hopen voor hen de komende weken nog een oplossing te vinden. Er waren ook ouders bij van buiten Maldegem, die niet onmiddellijk een oplossing in onze gemeente zochten."