Man uit Olen (31) veroordeeld tot werkstraf voor geweld tegen minderjarige visser: hij ergerde zich aan zaklamp

Drie jaar geleden zat de dertiger met enkele vrienden op het terras van café ’t Haveke vlakbij de jachthaven van Herentals. De minderjarige jongen was op hetzelfde moment aan het vissen aan de andere kant van het water. Hij moest een zaklamp gebruiken omdat het op dat moment al donker was. De dertiger stoorde zich aan het licht en riep samen met zijn vrienden naar de jongen van aan de andere kant van het water. De jongen vermoedde dat er geweld zou worden gebruikt en belde de politie die snel ter plaatse was.