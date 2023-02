Supporters KRC Genk mogen bepalen hoe eigen uitgave van Monopoly eruit zal zien

Er komt een KRC Genk-uitgave van het gezelschapsspel Monopoly. Het zal een gewoon Monopoly-spel zijn zoals mensen dat kennen, maar dan in KRC Genk-thema. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar iconische spelers, maar ook naar locaties die aan de club verbonden zijn. Zo zal je bijvoorbeeld de jeugdwerking of de Cegeka Arena als thuisbasis van de club kunnen kopen. De kans- en algemeen fondskaartjes worden ingevuld met verwijzingen naar KRC Genk. En ook de pionnen zullen geen strijkijzer of een hond zijn, maar bijvoorbeeld een bal of een beker.