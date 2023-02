Sneed jij als communicant een ijslam aan? Museum Abdij van Park in Heverlee wil graag jouw filmpje

Daarnaast is er in de tentoonstelling ook aandacht voor de invloed van religie op onze taal. “Veel spreekwoorden, gezegdes en benamingen zijn gelinkt aan de Bijbel, heiligen of katholieke tradities, vaak zonder dat we het zelf nog weten. Denk maar aan "een ongelovige Thomas", of "de handen in onschuld wassen". Dat zijn uitdrukkingen of spreekwoorden die we nog dagelijks gebruiken, maar waarvan we vaak niet weten waar ze vandaan komen", legt Jaspers uit. "Deze tentoonstelling wil daar verandering in brengen."