Muziek"Onze natuur" genomineerd voor prestigieuze internationale prijs, componist Dirk Brossé: "Sensibiliseren door schoonheid te laten horen"

“Onze natuur” van Dirk Brossé is genomineerd in de categorie “Beste originale muziek voor een documentaire” en staat te blinken naast de beroemde Hans Zimmer en “Frozen Planet II”. In de andere categorieën zijn er onder meer nominaties voor John Williams voor “The Fabelmans” van Steven Spielberg, Bear McCreary voor de tv-reeks “The rings of power” of Simon Franglen voor “Avatar”.