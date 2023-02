Groot deel van neergehaalde "Chinese spionageballon" opgevist uit Atlantische Oceaan en naar de FBI gebracht 

China zegt dat het ging om een luchtballon voor klimaatonderzoek die uit koers geslagen is. Een uitleg die de Amerikanen niet geloven. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderzoekt nu de gevonden stukken.

Naar de andere neergehaalde objecten wordt nog gezocht, maar de Verenigde Staten spreken zich niet uit over wat ze zouden kunnen zijn. Voorlopig is er geen instantie die met een beschuldigende vinger naar een ander land wijst, of het woord "spionage" in de mond neemt. Wel laat een woordvoerder van het Witte Huis dat er geen sprake is van buitenaardse activiteit.