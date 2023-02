Pablo Neruda stierf wel degelijk door vergiftiging, zegt neef van dichter uit Chili na nieuw onderzoek

Dat zijn familie en vele anderen ondanks de officiële verklaring over een natuurlijke dood altijd het vermoeden hebben gehad dat Neruda vermoord werd, heeft onder meer te maken met het feit dat de dichter amper 12 dagen na de militaire staatsgreep in Chili is gestorven. Op 11 september 1973 werd de democratisch verkozen socialistische president Salvador Allende van de macht verdreven door generaal Augusto Pinochet.

Allende, verkozen in 1970, was een goede vriend van Neruda, die zelf ook senator was geweest. Allende kwam om het leven toen het presidentieel paleis bestookt werd door het leger. De officiële verklaring luidt dat hij zelfmoord heeft gepleegd in plaats van zich over te geven. Volgens zijn chauffeur en familie werd Neruda vermoord omdat hij een medestander was van Allende. Neruda was overigens eerst zelf presidentskandidaat voor een breed front van linkse partijen, tot hij zich uiteindelijk terugtrok en Allende naar voren werd geschoven.

Neruda was naar verluidt getraumatiseerd door de militaire staatsgreep en was van plan om in ballingschap te gaan in Mexico, van waaruit hij een invloedrijke stem tegen de dictatuur had kunnen zijn. Maar een dag voor zijn vertrek werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk is overleden.