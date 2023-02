Nieuw-Zeeland roept voor derde keer in zijn geschiedenis de noodtoestand uit na doortocht cycloon Gabrielle

In Nieuw-Zeeland is voor de derde keer in de geschiedenis van het land de nationale noodtoestand afgekondigd. De doortocht van cycloon Gabrielle veroorzaakte er een ware ravage: straten en pleinen staan blank, honderdduizenden inwoners zitten er zonder stroom. Volgens de premier van het land Chris Hipkins is de schade in heel het land erg groot.