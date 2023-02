Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley wil Amerikaans president worden, eerste grote uitdager van Donald Trump bij Republikeinen

Nikki Haley (51), dochter van Indiase immigranten in de Verenigde Staten, was van 2011 tot 2017 gouverneur van de staat South Carolina en diende onder oud-president Donald Trump (2017-2021) twee jaar als Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties (2017-2018). In die periode trok de VS zich terug uit het nucleaire akkoord met Iran, dat gesloten werd tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017).

Aanvankelijk had Haley gezegd dat ze zich niet kandidaat zou stellen als haar voormalige baas Trump kandidaat zou zijn om opnieuw president te worden, maar daar is ze dus op teruggekomen. Trump stelde zich eind vorig jaar al kandidaat. Haley distantieerde zich geregeld van Trump, maar sprak daarna toch weer haar appreciatie uit voor de oud-president. "Hij heeft een belangrijke rol te spelen in de Republikeinse Partij", klonk het onder meer.