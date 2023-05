"Bachmoet is volledig in onze handen", zegt Rusland: wat betekent dat voor de oorlog?

Bachmoet is een stad in het oosten van Oekraïne in de provincie Donetsk. Vroeger woonden er zo'n 70.000 mensen, maar vandaag zijn er nog maar enkele duizenden over.

Voor de oorlog was Bachmoet ook een belangrijke industriestad: de grootste zoutproducent van Oekraïne, Artemsiil, is er gevestigd. Die was goed om bijna heel Oekraïne van zout te voorzien. Sinds de oorlog is de productie gestopt en is de prijs van zout erg gestegen in Oekraïne. Het land moet nu zout invoeren.

Bachmoet heette vroeger "Artemovsk", de naam die de stad kreeg tijdens de Sovjet-Unie. In 2016 werd de naam veranderd naar Bachmoet, als deel van een campagne in Oekraïne om het sovjetverleden uit te wissen. In Rusland wordt er wel nog altijd naar Bachmoet verwezen als Artemovsk.