Openluchtdomein Bokrijk verwelkomt Olaf, een stierenkalfje met een Valentijnsbles

De trotse moeder Mama Rosa was dan wel vier dagen te vroeg met de bevalling om van een echte Valentijnsstierenkalfje te kunnen spreken. Maar de prachtige bles in de vorm van een hartje maakt alles goed. Ook Olaf maakt het goed, over zijn gewicht zijn geen details vrijgegeven. Hij kan vanaf 1 april samen met de andere dieren bewonderd worden in het Duifhuis, dat is de museumboerderij van Bokrijk.