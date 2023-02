250 bewoners hebben kraakpand Paleizenstraat verlaten, twee mensen met tuberculose naar ziekenhuis gebracht 

De afgelopen weken konden 750 asielzoekers die in het kraakpand verbleven in de Paleizenstraat naar een opvanglocatie van Fedasil. De overige bewoners konden vandaag vrijwillig meegaan naar een tijdelijke opvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In totaal zijn al 250 van de voormalige bewoners opgehaald met bussen. Dat verliep in het begin vrij chaotisch en de politie moest ingrijpen. De vrijwilligers reageerden bijzonder teleurgesteld te zijn over de organisatie. "Ik heb 150 mensen in een rij gezet", vertelde vrijwilligster Leyla. "Dan ging de deur open en was er een stormloop." Ondertussen zijn er dranghekken geplaatst.