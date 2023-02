Nog meer menselijke resten gevonden in populair stadspark in Parijs, identificatie nog aan de gang

De gerechtelijke politie van Parijs is gisteren met een moordonderzoek gestart. Wie de vrouw is en wanneer ze is overleden, konden de speurders nog niet achterhalen. De identificatie is nog aan de gang. Intussen worden ook de beelden van bewakingscamera's in de straten rond het park geanalyseerd.



Ook vandaag blijft het stadspark afgesloten voor het publiek. Het stadspark Buttes-Chaumont ligt in het 19e arrondissement van Parijs, in het noordoosten van de stad. Het is 25 hectare groot, aangelegd op oude gipsgroeven en erg populair bij wandelaars en joggers.