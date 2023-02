Parking Makro Sint-Pieters-Leeuw wordt grotendeels afgesloten: "Sluikstorten en  verloedering voorkomen"

Een volgende stap is een nieuwe invulling van het terrein. "De gemeente gaat in april of mei, wanneer het failissement al verder is afgehandeld, samen zitten met de curatoren om te zien wat er in de gebouwen mogelijk is. Eventueel met tijdelijke pop-ups of met een definitieve herbestemming willen we verloedering voorkomen", stelt de burgemeester.

Ondertussen is de parking van de Makro het favoriete oefenterrein geworden van beginnende chauffeurs die hun rij-examen voorbereiden. Maar ook dat zal binnenkort niet meer mogelijk zijn. "Er zijn nog plaatsen waar je kan oefenen. Op de parking van Shopping Pajot bijvoorbeeld", aldus nog Desmeth.