Pharrel Williams volgt Virgil Abloh op als artistiek directeur bij Louis Vuitton

De eerste collectie van Pharrell Williams voor Louis Vuitton zal in juni te bewonderen zijn tijdens de Fashion Week in Parijs. Virgil Abloh overleed in 2021. Hij had een zeldzame vorm van kanker, en werd 41 jaar.

De 49-jarige Pharrell Williams is onder meer bekend van de single "Happy" en "Get Lucky", het nummer dat hij inzong voor Daft Punk. Hij behoort tot het producersduo The Neptunes en de band N*E*R*D.

Pharrell Williams is al een tijdje actief in de modewereld. Zo was hij al gastontwerper voor Moncler, Adidas en Louis Vuitton.